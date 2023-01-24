Источник в МВД Украины назвал причину крушения вертолета в Броварах

Причиной крушения вертолета в Броварах Киевской области стала ошибка пилота. Об этом во вторник, 24 января, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в МВД страны.

По данным издания, пилот вертолета летел слишком низко в условиях ограниченной видимости из-за сильного тумана и слишком поздно заметил высотный дом. Утверждается, что пилот выбрал такой маршрут в связи с угрозой ракетных ударов со стороны Белоруссии.

«Работало наше РЕП (радиоелектронное подавление. — Ред.). Оно влияло на навигацию. Пилот решил полететь через Бровары. Был туман, и не было света, соответственно были отключены красные фонари на высотных домах. В критический момент, уже очень близко, пилот увидел дом, но у него уже не было вариантов предотвратить катастрофу. Он резко взял крен и вертолет упал на ближайший детсад», — сказал источник издания.

О крушении вертолета в Броварах стало известно 18 января. В результате авиакатастрофы 14 человек погибли. В их числе — министр внутренних дел Украины, его первый зам и госсекретарь МВД. Еще 25 человек, в том числе 11 детей, пострадали.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что вертолет направлялся в одну из горячих точек «по делам».

Упавшим вертолетом оказался Eurocopter EC225 LP Super Puma Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Украинские СМИ сообщали, что вертолет был куплен у Франции в 2018 году и имел ряд технических проблем. У владевшей им компании Airbus Helicopters было несколько исков по поводу «врожденной» неисправности вертолета.