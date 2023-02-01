У начальницы налоговой Киева при обыске нашли список желаний

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины во время обысков у и.о. начальника налоговой инспекции Киева Оксаны Датий по делу о махинациях с НДС обнаружили «список желаний». Об этом 1 февраля сообщает украинское здание «Страна.ua».

Согласно опубликованной информации, в среду сотрудники ГБР провели обыски в руководстве Киевской налоговой инспекции, в том числе у Датий. Уточняется, что следственные действия связаны с делом о незаконном получении возмещения НДС из государственного бюджета на сумму более 30 млрд гривен (около 57,36 млрд рублей).

Сообщается, что в ходе обысков помимо прочего сотрудники ГБР обнаружили «список желаний» чиновницы.

«В числе пожеланий — сумочка «Гермес», часы «Бригет», поездка в Лондон и на Мальдивы, назначение на новые должности, соболиная шуба, заработать $1 млн», — передает издание.

В материале также отметили, что значительная часть желаний, по крайней мере в части карьерного роста, у чиновницы сбывалась.

Ранее в этот день стало известно о проведении обысков у экс-главы украинского МВД Арсена Авакова и олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщил Аваков изданию «Страна.ua», проведенные у него обыски связаны с делом о крушении вертолета в украинском городе Бровары. По его словам, силовики проводили досмотр у него «формально», просто «отработав версию», и не нашли ничего конкретного.

Обыски в доме у Коломойского, по информации издания «Страна.ua», проводились в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте», связанных с бизнесменом. Речь идет о растрате нефтепродуктов на 40 млрд гривен и уклонении от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне этих новостей предложила провести обыски среди украинской «элиты» по делу о «крушении» всей Украины.