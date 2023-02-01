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Политолог назвал обыски у Авакова и Коломойского показухой для Вашингтона

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Фото: Служба безопасности Украины
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Обыски, которые прошли в доме украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, являются не чем иным, как обычной видимостью борьбы с коррупцией. Такую позицию 1 февраля высказал политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

По словам политолога, обыски у Авакова и Коломойского могут быть связаны с внешними причинами, такими как требования США проявить видимость борьбы с коррупцией, или внутренними, такими как попытки президента Украины Владимира Зеленского за счет этих обысков укрепить собственный внутренний рейтинг среди украинского электората.

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«Я думаю, что ни для кого не секрет, что того же Коломойского не любят в США. И вот Зеленский старается. Показывает, что он якобы самостоятельный, что он якобы кристально чист от коррупционных связей, и даже своего политического «батько» кладет на жертвенный алтарь для того, чтобы показать свою верность США», — пояснил Мезюхо.

По мнению эксперта, и Коломойский, и Аваков являются не более чем разменными монетами в руках Запада и Зеленского, в то время как для тех, у кого эти обыски прошли, это не только трагедия, но и, в случае с Коломойским, личное оскорбление.

«Он [Коломойский] думал, что в интересах президента-кавээнщика, бывшего своего подчиненного, будет им спокойно управлять, а ему не дали насладиться властью в полной мере. Для него, украинского олигарха и старожила украинской политики, это сродни падению с Олимпа. Ну или если взять украинскую аналогию, то для Коломойского это сродни падению с Говерлы», — подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что данные обыски наглядно демонстрируют высокий уровень вмешательства США во внутреннюю политику Украины.

«США не просто вмешиваются во внутреннюю политику на Украине — они управляют внутренней политикой этой страны. Потому что, во-первых, как таковой Украины просто не существует, соответственно, и внутренней политической жизни там тоже нет», — отметил Мезюхо.

Он также отметил, что, несмотря на то что конфликт Зеленского с Аваковым и Коломойским назревал еще до начала российской спецоперации, украинский лидер по-прежнему продолжает опираться на олигархов. Тем не менее политолог указал на то, что американские кураторы президента Украины способны приструнить любого олигарха.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении крупных схем хищения на сумму около $1 млрд крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». В СБУ подчеркнули, что по результатам следственных действий топ-менеджменту «Укрнафты» были предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений.

Кроме того в доме украинского олигарха Игоря Коломойского были проведены обыски в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

До этого, 7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафты» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Также 18 сентября проходили обыски у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».

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