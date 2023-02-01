Политолог назвал обыски у Авакова и Коломойского показухой для Вашингтона

Обыски, которые прошли в доме украинского олигарха Игоря Коломойского и бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова, являются не чем иным, как обычной видимостью борьбы с коррупцией. Такую позицию 1 февраля высказал политолог Иван Мезюхо в беседе с «Известиями».

По словам политолога, обыски у Авакова и Коломойского могут быть связаны с внешними причинами, такими как требования США проявить видимость борьбы с коррупцией, или внутренними, такими как попытки президента Украины Владимира Зеленского за счет этих обысков укрепить собственный внутренний рейтинг среди украинского электората.

«Я думаю, что ни для кого не секрет, что того же Коломойского не любят в США. И вот Зеленский старается. Показывает, что он якобы самостоятельный, что он якобы кристально чист от коррупционных связей, и даже своего политического «батько» кладет на жертвенный алтарь для того, чтобы показать свою верность США», — пояснил Мезюхо.

По мнению эксперта, и Коломойский, и Аваков являются не более чем разменными монетами в руках Запада и Зеленского, в то время как для тех, у кого эти обыски прошли, это не только трагедия, но и, в случае с Коломойским, личное оскорбление.

«Он [Коломойский] думал, что в интересах президента-кавээнщика, бывшего своего подчиненного, будет им спокойно управлять, а ему не дали насладиться властью в полной мере. Для него, украинского олигарха и старожила украинской политики, это сродни падению с Олимпа. Ну или если взять украинскую аналогию, то для Коломойского это сродни падению с Говерлы», — подчеркнул специалист.

Политолог добавил, что данные обыски наглядно демонстрируют высокий уровень вмешательства США во внутреннюю политику Украины.

«США не просто вмешиваются во внутреннюю политику на Украине — они управляют внутренней политикой этой страны. Потому что, во-первых, как таковой Украины просто не существует, соответственно, и внутренней политической жизни там тоже нет», — отметил Мезюхо.

Он также отметил, что, несмотря на то что конфликт Зеленского с Аваковым и Коломойским назревал еще до начала российской спецоперации, украинский лидер по-прежнему продолжает опираться на олигархов. Тем не менее политолог указал на то, что американские кураторы президента Украины способны приструнить любого олигарха.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении крупных схем хищения на сумму около $1 млрд крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». В СБУ подчеркнули, что по результатам следственных действий топ-менеджменту «Укрнафты» были предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений.

Кроме того в доме украинского олигарха Игоря Коломойского были проведены обыски в связи с расследованием махинаций в «Укртатнафте» и «Укрнафте».

До этого, 7 ноября 2022 года, председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафты» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Также 18 сентября проходили обыски у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».