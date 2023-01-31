Киев не выполнил целиком ни одно предписание по борьбе с коррупцией в 2022 году

Украина не выполнила полностью ни одну рекомендацию по борьбе с коррупцией в 2022 году. Об этом во вторник, 31 января, сообщило украинское отделение международной неправительственной организации Transparency International на своем сайте.

«В начале 2022 года Transparency International предоставила Украине пять конкретных рекомендаций, выполнение которых могло бы значительно улучшить наши показатели в исследовании. Ни одна из этих рекомендаций не была выполнена полностью, четыре были выполнены частично, а одна не была выполнена вообще», — заявил исполнительный директор Transparency International Украина Андрей Боровик, чьи слова приводятся на сайте.

Он добавил, что в отчет организации за 2022 год не вошли последние громкие антикоррупционные расследования, потрясшие Украину в январе. По его словам, они могут серьезно понизить показатели Украины в борьбе с коррупцией.

«Последние громкие коррупционные дела, касающиеся, в частности, закупок во время конфликта с Россией, сложно объяснить не только украинцам, но и зарубежным партнерам. Если декларирование чиновников не будет восстановлено и у украинцев будут крайне ограниченные возможности узнать о работе правительства, мы потеряем свою позиции быстрее, чем мы можем себе представить», — сказал Боровик.

По его словам, в этом году Transparency International предлагает новые комплексные шаги, которые помогут повысить уровень борьбы с коррупцией на Украине и будут способствовать эффективному восстановлению страны в 2023 году.

Первый шаг касается проведения реформы конституционной юстиции, в том числе организации прозрачного конкурса по отбору судей Конституционного суда Украины. В качестве второго шага предлагается обеспечить прозрачность представления отчетов о работе политических партий. Также указывается необходимость обеспечения эффективности контроля и мониторинга закупок.

Днем ранее арабский канал Al Arabiya показал в эфире материал, разоблачающий коррупцию в высших рядах украинской власти. По данным канала, еще до политической карьеры Зеленский был причастен к коррупционным схемам. В эфире были приведены данные из «досье Пандоры».

Как отмечает «Аль-Арабия», среди коррупционных партнеров Зеленского в то время числились его первый помощник Сергей Шефир и экс-глава СБУ Иван Баканов. Их фирмы, как отмечает канал, использовались для покупки «крайне дорогостоящих» квартир в Лондоне.

До этого, 25 января, общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупционными скандалами, произошли в последние две недели.

Так, 24 января стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, замминистры развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Также были уволены заместитель главы офиса президента страны Кирилл Тимошенко, замгенпрокурора страны Алексей Симоненко и глава департамента госзакупок министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.

По данным украинских СМИ, увольнение Тимошенко связано с тем, что Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) подозревает его в нескольких эпизодах коррупции. Со своей стороны Шаповалов, отвечающий за тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ), оставил должность на фоне скандала с закупкой продуктов для украинской армии по завышенным ценам.

21 января издание «Украинская правда» сообщило, что сотрудники НАБУ задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.