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Зеленский заявил о готовности продолжить кадровые перестановки

Зеленский заявил о готовности продолжить кадровые перестановки в Минобороны Украины
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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов продолжить изменения в кадровом составе министерства обороны Украины. Об этом украинский лидер заявил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале 2 февраля.

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«Особенно важна чистота процессов внутри министерства обороны и сил обороны в целом. Любые внутренние поставки, любые закупки должны быть абсолютно чистыми и честными, как и внешние поставки для нашей обороны. Те, кто мешает этому, не останутся в соответствующих структурах», ― отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что готов продолжить кадровые изменения в стране, пока не будет обеспечена гарантия того, что чиновники перестанут злоупотреблять властью в корыстных целях.

Ранее, 1 февраля, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) по указанию Владимира Зеленского провели массовые обыски, вручения подозрений и задержания.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что это только начало и проверки продолжатся.

Помимо этого, в этот день Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны. Их обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам страны, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

Накануне в украинском отделении международной неправительственной организации Transparency International сообщили, что за 2022 год Украина не выполнила ни одной рекомендации по борьбе с коррупцией.

Глава отделения Андрей Боровик прежде всего предложил властям страны провести реформу конституционной юстиции, чтобы обеспечить прозрачный отбор судей в Конституционный суд Украины. Также он выступил за обеспечение прозрачности отчетов деятельности политических партий.

30 января депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что глава офиса президента страны Андрей Ермак убирает «нелояльных чиновников» из кабинета министров.

25 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции.

Днем ранее стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

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