Сколько вешать в Grammy: кому достанется главная музыкальная премия

Несмотря на «культуру отмены», шансы российских музыкантов получить «Грэмми» весьма велики: среди номинантов этого года сразу три выпускника Московской консерватории и один победитель Конкурса им. Чайковского. Но политика может внести свои коррективы. Церемония обещает быть максимально «приглаженной» — на сцену поднимется первая леди Джилл Байден, а от скандальных персон вроде Канье Уэста академия нарочито дистанцируется. «Известия» рассказывают, чего ожидать от грядущего шоу.

Байден вместо Канье

Главную музыкальную премию США будут вручать в Лос-Анджелесе воскресным вечером 5 февраля (в Москве это будет уже утро понедельника, 6-го). Традиционно организатор «Грэмми» — Национальная академия искусства и науки звукозаписи — держит в секрете полный список артистов, которые выступят на церемонии. Несколько имен, впрочем, известны. Наиболее громкие из них — Мэри Джей Блайдж, Гарри Стайлз и Сэм Смит. Но нет сомнений, что без козырей в рукаве не обойдется. Так, можно рассчитывать, что Бейонсе, приковавшая недавно к себе внимание таблоидов благодаря выступлению на открытии отеля в Дубае, не упустит шанс снова блеснуть на сцене — тем более на днях она анонсировала концертный тур.

Бейонсе, впрочем, в любом случае выйдет на сцену: у нее аж девять номинаций за диск Renaissance — больше, чем у кого-либо в этом году. В том числе главные: «Альбом года», «Запись года» и «Песня года». Среди других фаворитов — Кендрик Ламар с релизом Mr. Morale & The Big Steppers (восемь номинаций) и Адель с пластинкой «30» (семь номинаций). Скорее всего, именно эта троица разделит основные призы, вопрос только — как именно.

сколько вешать Кендрик Ламар Фото: Global Look Press/Patrick Fallon

Впрочем, некоторые коррективы могут внести другие звезды, например ABBA: у шведской группы, в прошлом году воссоединившейся и выпустившей новый альбом, четыре номинации, и будет странно, если их вовсе не уважат. Не исключено, что Агнета, Бьорн, Бенни и Анни-Фрид выступят и с музыкальным номером — в виде своих юных голограмм. Благо, тур продолжается, раскручивать его надо.

А вот кого точно не пустят к микрофону, так это оскандалившихся персон вроде Канье Уэста. Одного из главных рекордсменов за всю историю «Грэмми» (24 статуэтки, 75 номинаций!) в этом году нарочито прокатили, хотя альбом Donda 2, вышедший в прошлом феврале, получился небезынтересным, песни из него Eazy и City of Gods стали хитами. Причина понятна: в глазах истеблишмента американского шоу-бизнеса Йе полностью перечеркнул свои музыкальные достижения провокационными заявлениями и выходками. И «культура отмены» заработала по полной программе.

Не стоит забывать и тот факт, что Канье объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. При всей анекдотичности этих планов представить себе появление будущего кандидата на одной сцене с супругой действующего главы государства невозможно. Да-да, Джилл Байден не просто посетит церемонию «Грэмми», но и представит какую-то из номинаций. Среди других ведущих — подростковая звездочка Оливия Родриго , в прошлом году собравшая первый в своей жизни урожай призов (в том числе «Грэмми») за дебютный альбом Sour, телеведущий Джеймс Корден, актеры Виола Дэвис, Дуэйн «Скала» Джонсон и Билли Кристал, певица Карди Би.

сколько вешать Канье Уэст Фото: Global Look Press/Ron Sachs

Уже по этому списку видно, что организаторы собрали максимально пестрый состав ведущих в плане возраста и расовой принадлежности. Разве что тема ЛГБТ+ не отражена, но за «радужное» представительство отвечают уже упомянутые Гарри Стайлс и Сэм Смит. Куда ж сегодня без этого в Голливуде.

Русские не сдаются

Нас, впрочем, куда больше, чем реверансы политическим трендам, интересуют перспективы российских музыкантов. И можно только поразиться, что сегодня в списки номинантов попали сразу четверо наших соотечественников: композитор София Губайдулина, пианисты Даниил Трифонов и Кирилл Кузьмин, дирижер Максим Емельянычев. Все — из сферы академического искусства, что в случае с «Грэмми» привычно.

Прогнозировать итоговый результат в нынешних условиях сложно, но из исполнителей наиболее весомыми выглядят шансы Трифонова. Его имя за границей известно лучше всего, и за ним стоит крупнейший звукозаписывающий лейбл Deutsche Grammophon, входящий в Universal Music Group. У Трифонова, победившего в 2011 году в Конкурсе им. Чайковского, уже есть одна статуэтка «Грэмми» — в 2017 году он был награжден за двойной диск с виртуозными этюдами Листа. В 2014-м, 2015-м и 2020-м у него были номинации, не увенчавшиеся победой. Пианист имеет репутацию интерпретатора романтической музыки. Но впервые он участвует в конкурсе с записью репертуара XVIII века — произведений Баха и его сыновей. Члены академии вполне могут оценить творческий героизм — исполнить от начала и до конца сложнейшее «Искусство фуги». Не помешает ли этому русофобия? Скоро узнаем.

сколько вешать Даниил Трифонов Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de

У Емельянычева и Кузьмина — двух выпускников Московской консерватории — шансы труднопрогнозируемы просто потому, что оба выступают не как сольные исполнители, а как аккомпаниаторы: первый — в связке с Джойс Ди Донато, второй — с Сашей Кук. Следовательно, академики при голосовании скорее будут ориентироваться на свое отношение к этим американским меццо-сопрано, а не к их «напарникам». Одно плохо: они конкурируют в одной номинации, так что в лучшем для нас случае победит кто-то один — либо Емельянычев, либо Кузьмин.

Услышали «Гнев Божий»

Наконец, в номинации «Лучшая современная классическая композиция» представлена запись нашего живого классика Софии Губайдулиной, в советские годы тоже учившейся в Московской консерватории. Произведение «Гнев Божий» вошло в альбом, выпущенный Deutsche Grammophon к 90-летию композитора . Опус 2020 года исполняет Лейпцигский оркестр Гевандхауз­а под управлением Андриса Нелсонса. «Гнев Божий» — эпизод из оратории «О любви и ненависти», о создании которого София Асгатовна рассказывала «Известиям» пять лет назад:

— Я сейчас сочиняю ораторию, которая называется «О любви и ненависти». Там я использую сакральные тексты — из Библии, Евангелия, молитвословов. Я помню свой какой-то особый восторг, когда я создавала «Страсти по Иоанну» и «Пасху по Иоанну». Тогда я тоже имела дело с сакральными текстами, они мне наиболее близки, — отмечала София Губайдулина.

сколько вешать София Губайдулина Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Кстати, в записи этого же диска принял участие и российский скрипач Вадим Репин, недавно получивший звание народного артиста РФ. Именно для него Губайдулина написала «Диалог: Ты и я», о мировой премьере которого «Известия» уже рассказывали.

Ни одного столь же именитого, как Губайдулина, композитора в этой номинации нет. Так что ее шансы, пожалуй, даже выше, чем у молодых исполнителей.