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В США предупредили Киев о необходимости отчитаться о полученной помощи

WP: США заявили Украине о необходимости быть готовой отчитаться о полученной помощи
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Фото: Global Look Press/Cliff Owen
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Высокопоставленные чиновники министерства обороны и Госдепартамента США своим визитом на Украину сделали Киеву предупреждение о том, что ему придется отчитаться о всей полученной от Вашингтона помощи. Об этом в среду, 1 февраля, пишет газета The Washington Post.

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«Будьте готовы отчитываться за всё, что мы вам даем. И продолжайте бороться с коррупцией», ― так в издании охарактеризовали итог визита американской делегации на Украину.

Отмечается, что военная и экономическая помощь США Украине, а также проблемы с коррупцией в стране не новы. Издание пишет, что обе тенденции присутствовали в жизни Украины на протяжении не менее 10 лет.

Представитель Госдепа Диана Шоу заявила, что визит «предоставил нам (американской делегации. ― Ред.) возможность напрямую донести ожидания американских налогоплательщиков относительно прозрачности и подотчетности украинскому правительству».

Помимо этого, американские чиновники выразили надежду на прозрачность и своевременность информации от правительства Украины о распоряжении получаемой помощью и поддержкой.

1 февраля, сотрудники службы безопасности Украины (СБУ) по указанию Владимира Зеленского провели массовые обыски, вручения подозрений и задержания.

Глава СБУ Василий Малюк подчеркнул, что это только начало и проверки продолжатся.

Помимо этого, Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения ряду должностных лиц, включая бывшего заместителя министра обороны страны. Их обвинили в препятствовании законной деятельности Вооруженным силам страны, а также в коррупционных схемах при закупках амуниции.

26 января основатель компании Microsoft Билл Гейтс во время выступления в австралийском Институте Лоуи посочувствовал жителям Украины, назвав правительство их страны одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности. По его мнению, правительство Украины на деле контролируется несколькими богатыми людьми.

В тот же день общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину «страной непуганой коррупции». Он отметил, что в последнее время финансовые преступления стали еще более процветающими в стране.

25 января публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator заметил, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной. Украина очень густонаселенна, очень бедна и очень далека от модели современного, либерального, демократического западного государства, заявил Пэррис.

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