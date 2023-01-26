Правительство в Киеве является одним из худших в мире из-за сильной коррумпированности, что очень печально для народа Украины. Об этом заявил 26 января американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

«Украинское правительство — одно из худших в мире. Оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Я имею в виду, что это очень печально для народа», — сказал бизнесмен во время выступления в австралийском Институте Лоуи.

Он также добавил, что сельскохозяйственные наделы Украины намного плодороднее американских и являются житницей Европы. По его словам, в данном направлении у страны есть большой потенциал.

Ранее 26 января общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину «страной непуганой коррупции». Он отметил, что в последнее время финансовые преступления стали еще более процветающими в стране. По словам Штекеля, украинским чиновникам катастрофически не везет: «Словят на месте преступления то одного, то второго, то третьего», в связи с чем в последнее время на Украине произошли серьезные кадровые перестановки.

Тогда же зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ни Украина, ни ее президент Владимир Зеленский не просуществуют ни дня без натовского оружия и западных денег.

25 января публицист Мэттью Пэррис в статье на сайте британского журнала The Spectator заметил, что Украина после завершения боевых действий останется коррумпированной и бедной страной. Украина очень густонаселенна, очень бедна и очень далека от модели современного, либерального, демократического западного государства, заявил Пэррис.

Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо, в свою очередь, призвал следить на новостями с Украины, заметив, что там «явно что-то происходит». Так он прокомментировал недавнюю череду громких отставок в украинском правительстве.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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