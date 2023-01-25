Во Франции обеспокоены отставками чиновников в Киеве

Лидер движения «Патриоты» во Франции Флориан Филиппо прокомментировал недавнюю череду громких отставок в украинском правительстве. Политик высказал свое мнение в Twitter 25 января.

«Гекатомба (жестокое уничтожение людей. — Ред.) вокруг Зеленского: заместитель министра обороны подал в отставку из-за обвинений в коррупции! А на прошлой неделе заместитель Зеленского подал в отставку. На Украине явно что-то происходит — следите за новостями!» — поделился с читателями Филиппо.

Накануне стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

23 января президент Украины анонсировал кадровые перестановки во властных структурах. Украинский лидер предупредил, что изменения в том числе коснутся правоохранительных органов страны.

На следующий день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram фото с заявлением об отставке. Причин такого решения он не назвал, но поблагодарил президента и глав областных военных администраций, с которыми, по его словам, удалось «построить самую мощную команду в стране».

Издание «Страна.ua», ссылаясь на собственные источники, утверждает, что причиной увольнения Тимошенко стали подозрения в его отношении по ряду уголовных дел о коррупции.

Также 24 января подал в отставку заместитель министра обороны Украины Вячеслав Шаповалов. В его задачи входило тыловое обеспечение Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это решение обусловлено недавним скандалом с закупкой продуктов для украинских войск по завышенным ценам. Чиновник сам настоял на увольнении во избежание создания угрозы для стабильного обеспечения ВСУ.

Третьим за день кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины. Украинские СМИ называют причиной увольнения скандал с отпуском Симоненко в Испании. По данным источников, заместитель генпрокурора ослушался Зеленского и выехал на 10 дней в Европу.

На прошлой неделе в отставку подал главный спикер офиса Зеленского — советник руководителя органа Алексей Арестович. Предпосылкой к этому послужил скандал с его высказыванием об обрушении части дома в Днепре. Тогда политик назвал причиной ЧП работу системы противовоздушной обороны Украины.

При этом в беседе с «Известиями» политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин назвал отставку Арестовича политическим маневром. По его мнению, «беспринципный политтехнолог» таким образом решил проверить, имеется ли у него поддержка.