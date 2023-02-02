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Сюжет:

Обученные в Британии военные ВСУ сдались после 20 минут первого боя

«РИА Новости»: обученные в Британии украинские солдаты сдались после 20 минут первого боя
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Фото: AP Photo/Kostiantyn Liberov
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Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артем Коваленко 2 февраля рассказал, что вместе с группой сослуживцев, прошедших обучение в Великобритании, сдался в плен после 20 минут первого боя под Святогорском в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Сначала до Львова доехали, на следующий день пересекли границу, из Польши вылетели в Британию и затем до базы Воркоп добирались автобусами. В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право — и базовые военные вещи: штурм окопов, штурм городов, зданий», — приводит слова Коваленко «РИА Новости».

Он уточнил, что его призвали по повестке из военкомата, 22 июня он попал в 199-й учебный центр ВСУ в Житомире, а спустя неделю после пребывания там его направили на обучение в Великобританию, которое длилось три недели.

После окончания курса группа Коваленко вернулась в Житомир, где проходило боевое слаживание в рамках 25-й бригады. По словам пленного, после этого бойцы ВСУ ездили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье, затем они были направлены в Святогорск.

Там украинские военные проживали на туристической базе в течение четырех дней. После этого группа выехала на позиции, где пробыла месяц перед пленом. В ее задачи входило удерживание обороны.

«В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — добавил Коваленко.

Накануне врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что украинские военные регулярно переходят на сторону России. Однако, по его словам, такие случаи всё же не носят массового характера.

Ранее, 22 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что два офицера элитного спецподразделения ВСУ перешли на российскую сторону в Запорожской области.

17 января Рогов заявил о том, что всё больше солдат ВСУ на запорожском направлении переходят на сторону России. По его словам, речь идет не о единицах, а сразу о десятках человек.

В тот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

До этого, 16 января, танкисты также рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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