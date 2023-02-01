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В Херсонской области сообщили о случаях перехода украинских военных на сторону РФ

Сальдо: украинские военные в Херсонской области регулярно переходят на сторону России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Edgar Gutierrez
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Украинские военные регулярно переходят на сторону России. Об этом 1 февраля рассказал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

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Он уточнил, что такие случаи всё же не носят массового характера.

«Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах украинских военных на нашу сторону, ведь у них есть близкие, которых киевский режим может подвергнуть репрессиям», — заявил Сальдо в беседе с «РИА Новости».

По его словам, в украинской армии налажена жесткая система принуждения.

«Заградительные отряды из неонацистов и иностранных наемников, тотальное стукачество в Службу безопасности Украины о всех неблагонадежных, не говоря уже об оглушительной пропаганде, 24/7 кричащей, что черное — это белое. Жертвами этой системы становятся наши оболваненные братья», — рассказал Сальдо.

Ранее, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что всё больше солдат Вооруженных сил Украины на запорожском направлении переходят на сторону России. Он отметил, что переходят не единицы, а сразу по 10 человек.

В тот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

В том же месяце танкисты также рассказывали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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