Всё больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении переходят на сторону России. Об этом сообщил во вторник, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что переходят не единицы, а сразу по 10 человек.

«Наши ребята в опорных пунктах обороны тоже немного начинают переживать, когда видят такое количество людей, которые вроде и подтверждают, что хотят сдаться», — сказал Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Также Рогов упомянул, что за дисциплиной в ВСУ следят заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов.

«Они стоят не на первой линии боевого соприкосновения, а на второй и третьей», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее в этот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

Накануне танкисты рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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