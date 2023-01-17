В Запорожской области сообщили о переходящих на сторону РФ украинских военных
Всё больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении переходят на сторону России. Об этом сообщил во вторник, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Он отметил, что переходят не единицы, а сразу по 10 человек.
«Наши ребята в опорных пунктах обороны тоже немного начинают переживать, когда видят такое количество людей, которые вроде и подтверждают, что хотят сдаться», — сказал Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».
Также Рогов упомянул, что за дисциплиной в ВСУ следят заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов.
«Они стоят не на первой линии боевого соприкосновения, а на второй и третьей», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».
Ранее в этот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.
Накануне танкисты рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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