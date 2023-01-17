Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Мир
Премьер Украины Шмыгаль сообщил о повреждении 13 энергообъектов страны
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Политика
В Совфеде опровергли влияние денонсации конвенции Совета Европы на россиян
Мир
Шольц ушел от ответа на вопрос о поставках танков Leopard на Украину
Общество
В Тюмени потребовали расторгнуть брак пары после смены пола супруга
Здоровье
Россиян предупредили о возможных осложнениях для сердца из-за купания в проруби
Авто
Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана
Мир
Глава ЕК анонсировала 10-й пакет санкций против России
Мир
Дуда заявил об отсутствии у ЕС права учить других верховенству закона
Мир
Депутат рады зарегистрировал петицию с призывом разорвать дипотношения с Белоруссией
Политика
Путин внес в ГД проект о прекращении действия в отношении РФ договоров СЕ
Сюжет:

В Запорожской области сообщили о переходящих на сторону РФ украинских военных

Рогов: всё больше солдат ВСУ на запорожском направлении переходят на сторону России
0
Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Всё больше солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении переходят на сторону России. Об этом сообщил во вторник, 17 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он отметил, что переходят не единицы, а сразу по 10 человек.

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

«Наши ребята в опорных пунктах обороны тоже немного начинают переживать, когда видят такое количество людей, которые вроде и подтверждают, что хотят сдаться», — сказал Рогов в эфире телеканала «Соловьев Live».

Также Рогов упомянул, что за дисциплиной в ВСУ следят заградотряды, состоящие из боевиков нацбатальонов.

«Они стоят не на первой линии боевого соприкосновения, а на второй и третьей», — добавил председатель движения «Мы вместе с Россией».

Ранее в этот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.

Накануне танкисты рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023