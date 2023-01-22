Рогов заявил о переходе двух офицеров ВСУ на сторону России
Два офицера элитного спецподразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) перешли на российскую сторону в Запорожской области. Об этом 22 января сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
«Еще до начала нашего наступления несколько десятков солдат ВСУ перешли на мирную сторону. Сегодня их примеру последовали два офицера элитного спецподразделения», ― написал Рогов.
Ранее, 17 января, Рогов сообщал о том, что всё больше солдат ВСУ на запорожском направлении переходят на сторону России. По его словам, речь идет не о единицах, а сразу о десятках человек.
В этот же день командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал о сдающихся в плен украинских боевиках. Он отметил, что особенно это не редкость на запорожском направлении.
Накануне танкисты также рассказали «Известиям» о сдающихся в плен украинских боевиках. Один из российских бойцов сообщил, что только за минувшую неделю 10 националистов сдались в плен ради спасения жизни.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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