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Джонсон призвал США отправить Украине самолеты и артиллерию дальнего действия

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Фото: REUTERS/Phil Noble
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Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США отправить украинской стороне самолеты и артиллерию дальнего радиуса действия.

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«Дайте Украине средства, чтобы закончить дело, дайте им артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, дайте им танки, дайте им самолеты, потому что у них есть план, что надо делать», — заявил он 1 февраля во время своего выступления в Atlantic Council.

Бывший британский премьер сказал, что «чем быстрее победят» военные Украины, тем скорее будет восстановлена мировая экономика. Джонсон дополнил, что поражение РФ — это «жизненно важный» интерес всего Запада.

Днем ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Украина на сегодняшний день остро нуждается в танках, истребителях, ракетах дальнего радиуса действия, и «было бы очень хорошо, если бы этот первоначальный процесс принятия решений был как можно короче». Так, он призвал Запад перейти «красные линии» и дать Киеву истребители.

12 января сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что призывающие к поставкам наступательного оружия Украине — военные маньяки. Он добавил, что особенно их много в США.

8 января Пушков отмечал, что из-за поставок наступательных вооружений Украине уже произошел раскол в Германии. Он прокомментировал опубликованные газетой Bild результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder. Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что поставки оружия со стороны Вашингтона подстрекают Киев «к новым ужасным деяниям».

Москва неоднократно осуждала западные страны из-за поставок оружия на Украину, отмечая, что Запад тем самым только затягивает конфликт.

Страны Запада усилили военную поддержку Киева на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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