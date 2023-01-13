Пушков назвал военными маньяками призывающих к поставкам наступательного оружия Украине

Призывающие к поставкам наступательного оружия Украине — военные маньяки, особенно их много в США, отметил сенатор Алексей Пушков 12 января. Так он прокомментировал высказывание генерала американской армии в отставке Уэс Кларка, который командовал силами НАТО в Европе и руководил бомбежками Югославии в 1999 году.

«Все военные маньяки в США, а Кларк, безусловно, один из них, призывают передать Украине наступательное оружие», — написал Пушков в Telegram-канале.

Он привел ссылку на видео, в котором Кларк заявляет, что Украине нужны вооружения не только для защиты.

«Украине нужны средства для наступления! Для успеха в контрбатарейной борьбе ей нужно больше артиллерии и вооружения более дальнего радиуса действия, а также доступ к данным разведки», — заявил отставной генерал США.

8 января Пушков отмечал, что из-за поставок наступательных вооружений Украине уже произошел раскол в Германии. Он прокомментировал опубликованные газетой Bild результаты опроса, согласно которым половина жителей Германии (49%) считает ошибочным решение правительства поставить Киеву боевые машины пехоты (БМП) Marder.

Днем ранее, 7 января, немецкий аналитик Ульрих Шпек в беседе с газетой The New York Times заявил, что поставки новых вооружений Киеву странами Запада говорят об их намерении поддерживать конфликт на Украине и не способствовать его мирному разрешению в течение года.

6 января США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд, который включает в себя 50 боевых машин пехоты Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 138 машин HMMWV, а также буксируемые 105-миллиметровые гаубицы, десятки тысяч боеприпасов, стрелковое оружие, амуниция, запчасти и др.

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили военную поддержку Украины на фоне специальной военной операции, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Ее основной задачей стала защита населения Донбасса.

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