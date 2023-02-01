Зеленский обвинил власти Грузии в намерении «убить» Саакашвили

Власти Грузии «пытают» и стремятся «убить» находящегося в заключении бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили, являющегося украинским гражданином. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в среду, 1 февраля, на пресс-конференции с президентом Австрии Александром ван дер Белленом в Киеве.

Украинский лидер продемонстрировал фотографии Саакашвили и назвал события, происходящие с ним, «публичной пыткой гражданина Украины». Он подчеркнул, что не обсуждает, за что политика арестовали, это внутренний вопрос Грузии.

«Я говорю об аресте гражданина Украины Михаила Саакашвили, которого публично пытают ежедневно. Я думаю, что их цель — его убить», — сказал Зеленский.

Ранее в среду Саакашвили попросил, чтобы после смерти его похоронили на Украине. С таким заявлением политик обратился на судебном заседании по видеосвязи из частной тбилисской клиники «Вивамед», где проходит курс лечения. Свое выступление политик сделал на украинском языке, его речь переводила приглашенная переводчица.

11 января мать экс-президента Грузии рассказала, что ее сыну ставят новые диагнозы. Она выразила опасения, что он «в любую минуту может умереть».

Семья Саакашвили и независимый медцентр «Эмпатия» время от времени заявляют, что в организме политика находят тяжелые металлы. Например, в декабре прошлого года сообщалось, что в анализах у него обнаружили ртуть, мышьяк, талий, свинец, висмут и барий. Однако позднее эту информацию опроверг глава медицинского департамента специальной пенитенциарной службы минюста Грузии Малхаз Урткмелидзе.

Бывший глава государства был задержан 1 октября 2021 года в Тбилиси после возвращения в страну в преддверии выборов в местные органы власти. В отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Также политик заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и о погроме телекомпании «Имеди».