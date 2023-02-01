СБУ ничего не изъяла в ходе обысков у украинского олигарха Коломойского

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) ничего не изъяли в ходе обысков у украинского олигарха Игоря Коломойского в связи с расследованием махинаций в крупнейшей украинской нефтедобывающей компании «Укрнафта» и нефтеперерабатывающей компании «Укртатнафта». Об этом в среду, 1 февраля, сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Ничего не изымали», — говорится в сообщении.

По данным издания, обыск проводился недолго. Отмечается, что в жилище Коломойского и на придомовой территории правоохранительные органы также ничего не обнаружили.

СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) проводили обыски у Коломойского ранее в этот день.

Также в среду СБУ сообщила о разоблачении крупных схем хищения на сумму около $1 млрд в «Укрнафте» и «Укртатнафте». Отметается, что по результатам следственных действий топ-менеджменту «Укрнафты» были предъявлены обвинения в совершении уголовных правонарушений.

7 ноября 2022 года председатель Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил о том, что национализированные активы предприятий, в том числе «Укрнафта» и «Мотор Сич», перешли в распоряжение минобороны Украины. Отмечается, что с завершением действия военного положения владельцам могут либо вернуть эти активы, либо возместить их стоимость.

Также 18 сентября проходили обыски у Коломойского. Они были связаны с делом о завладении имуществом «Укрнафты».