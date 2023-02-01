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На Украине отправлены в отставку глава таможенной службы и его заместители

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo_bagmutukrinform
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Руководство Государственной таможенной службы (ГТС) Украины в составе главы ГТС Вячеслава Демченко и двух его заместителей отправлено в отставку. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

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«Кабмин уволил руководящий состав таможни. Уволены: исполняющий обязанности [главы ГТС Вячеслав] Демченко и его замы — [первый заместитель главы ГТС Александр] Щуцкий и [заместитель главы ГТС Руслан] Черкасский», — сообщил Гончаренко в своем Telegram-канале.

Также депутат добавил, что покинуть свой пост может и глава минобороны Украины Алексей Резников в связи с переходом на должность главы минюста.

Ранее, 30 января, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак «убирает» из кабинета министров страны нелояльных чиновников. По словам Дубинского, это коснется, в частности, вице-премьера Ирины Верещук, министра по делам ветераном Юлии Лапутиной и министра образования и науки Сергея Шкарлета. Они будут отправлены в отставку в ближайшее время, так как принадлежат к лагерю уволенного ранее замглавы офиса Зеленского Кирилла Тимошенко.

В свою очередь, министр культуры Александр Ткаченко, по утверждению Дубинского, сейчас находится в конфликте с Ермаком. А министр стратегических отраслей промышленности Павел Рябикин уходит с должности из-за болезни, сообщил депутат.

Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных кадровых изменений. Так, 24 января Зеленский назначил заместителем главы своего офиса бывшего главу Киевской областной администрации Алексея Кулебу.

В тот же день стало известно, что кабинет министров Украины отправил в отставку четырех заместителей министров и согласовал увольнение глав Днепропетровской, Киевской, Сумской, а также подконтрольных Украине частей Запорожской и Херсонской областей.

Также в тот день заместитель руководителя офиса главы государства Кирилл Тимошенко опубликовал в Telegram-канале фото с заявлением об отставке. Еще одним кадровым изменением оказалось увольнение Алексея Симоненко с должности заместителя генерального прокурора Украины.

25 января, общественный деятель и журналист из Одессы Леонид Штекель в разговоре с «Известиями» назвал Украину страной непуганой коррупции. Отметив, что громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента Зеленского, связанны именно с коррупционными скандалами.

Также 21 января издание «Украинская правда» также сообщило, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий Украины Василия Лозинского при получении взятки в размере $400 тыс. В министерстве подтвердили эту информацию и указали, что он будет уволен с должности.

До этого, 17 января, с поста советника главы офиса президента Украины ушел Алексей Арестович.

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