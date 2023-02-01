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В Испании заявили о подготовке подозреваемым новых писем со взрывчаткой

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Antonio Sempere
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Задержанный по подозрению в рассылке взрывчатки испанец мог готовить новые письма к отправке. Об этом 1 февраля сообщила газета La Razón со ссылкой на правоохранительные органы.

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Источник в полиции рассказал, что операция по аресту подозреваемого была ускорена из-за опасений, что он снова может разослать взрывные устройства. Сейчас следствие проверяет изъятые у испанца электронные устройства, чтобы исключить какие-либо контакты подозреваемого.

В ходе обыска у мужчины было обнаружено €20 тыс., а также рамка с изображением Владимира Ленина и вырезки из газет 1936 года.

Ранее, 27 января, суд в Испании заключил под стражу 74-летнего пенсионера, рассылавшего письма со взрывчаткой премьер-министру страны Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде. В прокуратуре заявили, что подозреваемый мог сбежать, уничтожить улики или совершить еще одно преступление.

О задержании 74-летнего гражданина Испании стало известно 25 января. Сообщалось, что в ближайшее время в его доме будут проводиться обыски. Отправка опасных писем производилась обвиняемым в два этапа в конце ноября прошлого года.

В тот же день испанское издание ABC опровергло связь между российскими экстремистскими группами и автором писем со взрывчаткой. Мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим в Испании, был одинок и имел пророссийские взгляды.

В декабре 2022 года испанские правоохранительные органы перехватили подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Изначально предполагалось, что в конверте могут быть останки животных, однако позже выяснилось, что внутри не было никаких механических, биологических или электронных элементов.

5 декабря полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Считается, что в них были глаза животных.

До этого, 1 декабря сотрудники службы безопасности президента Испании обнаружили конверт, адресованный Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Устройство впоследствии обезвредили.

В конце ноября в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате один из сотрудников получил ранения. Взрывное устройство находилось в письме, которое он вскрыл.

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