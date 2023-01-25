Связи между РФ и задержанным в Испании за письма со взрывчаткой мужчиной нет

Между российскими экстремистскими группами и задержанным в Испании пенсионером, который, предположительно, отправил письма со взрывчаткой, в том числе премьер-министру Испании Педро Санчесу и в посольство Украины, не выявлено никакой связи. Об этом 25 января сообщает испанское издание ABC.

Как следует из публикации, 74-летний мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим, его считают одиноким пенсионером с пророссийскими взглядами.

«На сегодняшний день никакой связи между подследственным и российскими экстремистскими группировками не обнаружено», — отмечает издание.

Ожидается, что суд над подозреваемым состоится 27 января в рамках уголовного дела о терроризме.

О задержании мужчины сообщалось ранее в этот день. По данным телеканала La Sexta, отправка писем производилась в два этапа в конце ноября 2022 года. Как утверждают следователи, первая посылка была отправлена Санчесу обычной почтой. 24 ноября службы безопасности обнаружили посылку и нейтрализовали ее.

Отмечается, что о данном инциденте не сообщалось до тех пор, пока несколько недель назад не стало известно о таких же письмах, отправленных министерству обороны Испании и посольству Украины в Мадриде.

Ранее, 18 декабря 2022 года, в Испании правоохранительными органами было перехвачено подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Позднее каталонская полиция заявила, что конверт не содержит никаких механических, биологических или электронных элементов.

5 декабря стало известно о том, что полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге, содержащие глаза животных.

До этого, 1 декабря, испанские правоохранительные органы перехватили конверт, адресованный премьер-министру Испании Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Тогда же в посольстве США в Мадриде нашли посылку, предположительно, со взрывчаткой внутри. Позже ее взорвали.

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде сдетонировало взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник посольства получил легкие ранения и смог самостоятельно добраться до больницы.