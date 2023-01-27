В Испании заключили под стражу автора писем со взрывчаткой
Суд в Испании заключил под стражу 74-летнего пенсионера, рассылавшего письма со взрывчаткой премьер-министру страны Педро Санчесу и в посольство Украины в Мадриде. Об этом 27 января сообщил телеканал La Sexta.
Национальная судебная коллегия Испании удовлетворила требование прокуратуры о заключении автора писем со взрывчаткой под стражу без залога. Требование обосновывалось тем, что обвиняемый может сбежать, уничтожить улики или совершить еще одно преступление.
В ходе обысков следователи обнаружили в доме пенсионера беспилотник, способный сбрасывать грузы. Также судья отметил, что обвиняемый купил хлорат натрия, серу и порох для изготовления взрывчатки.
Подсудимый со своей стороны отказался давать показания в суде. Его обвиняют в совершении шести террористических актов.
О задержании 74-летнего гражданина Испании стало известно 25 января. Сообщалось, что в ближайшее время в его доме будут проводиться обыски. Отправка опасных писем производилась обвиняемым в два этапа в конце ноября прошлого года.
В тот же день испанское издание ABC опровергло связь между российскими экстремистскими группами и автором писем со взрывчаткой. Мужчина из провинции Бургос до выхода на пенсию работал государственным служащим в Испании, был одинок и имел пророссийские взгляды.
В декабре 2022 года испанские правоохранительные органы перехватили подозрительное письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне. Изначально предполагалось, что в конверте могут быть останки животных, однако позже выяснилось, что внутри не было никаких механических, биологических или электронных элементов.
5 декабря полиция Испании изъяла три конверта, адресованных посольству и консульствам Украины в Мадриде, Барселоне и Малаге. Считается, что в них были глаза животных.
До этого, 1 декабря сотрудники службы безопасности президента Испании обнаружили конверт, адресованный премьер-министру страны Педро Санчесу, в котором находилась взрывчатка. Устройство впоследствии обезвредили.
В конце ноября в посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв. В результате один из сотрудников получил ранения. Взрывное устройство находилось в письме, которое он вскрыл.