Выход игры Star Wars Jedi: Survivor перенесли на конец апреля

Разработчики компьютерной игры Star Wars Jedi: Survivor сообщили о переносе релиза с 17 марта на 28 апреля. Об этом 1 февраля сообщил Twitter EA Star Wars.

Студия Respawn Entertainment сообщила, что игра уже готова, однако им необходимо доработать ее до финальной версии и исправить ошибки, чтобы улучшить производительность и стабильность.

В компании заявили, что учли пожелания фанатов и улучшили геймплей и содержание Star Wars Jedi: Survivor по сравнению с предыдущей игрой.

Ранее, 9 декабря, на игровой выставке The Game Awards 2022 показали новый трейлер игры Star Wars Jedi: Survivor. В ролике возмужавший герой Камерона Монахана занимается привычными для джедая делами: сражается с врагами с помощью световых мечей и катается верхом на фантастических животных.

Проект является продолжением игры Star Wars Jedi: Fallen Order. Его анонс состоялся в мае 2022 года. За разработку игры отвечают компании Respawn Entertainment, Electronic Arts и Lucasfilm Games.

В январе 2022 года Electronic Arts сообщила о намерении выпустить три игры по вселенной «Звездных войн». Геймерам пообещали приключенческий экшен, тактику и шутер. Первым должен был выйти Star Wars Jedi: Survivor. Директором игры выступил Стиг Асмуссен, участвовавший в создании первой части серии игр.