Президент Зимбабве рассказал о «химии» между ним и Лукашенко
Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что между ним и белорусским лидером Александром Лукашенко выработалась «какая-то химия», сразу установились дружеские отношения. Об этом 31 января сообщило агентство БЕЛТА.
«С момента нашей первой встречи с Александром Лукашенко у нас выработалась какая-то «химия». И мы поняли, что одинаково смотрим на вещи, на развитие наших стран», — сказал политик.
По словам Мнангагвы, Зимбабве готова дружить с Белоруссией и всеми странами, разделяющими ее подход к политике.
«Не может быть такого, чтобы одна страна была лошадью, а другая — погонщиком. Мы или все вместе лошади, или погонщики. Мы все должны быть в одной лодке и смотреть одинаково», — продолжил политик.
Он также поделился, что был впечатлен Белоруссией, уровнем развития различных отраслей, включая агропромышленный сектор. Отношения с Республикой Зимбабве будут расширяться, пообещал лидер страны.
Ранее во вторник Лукашенко подарил трактор Мнангагве. В ответ тот преподнес белорусскому президенту чучело льва.
Лидер Белоруссии прибыл с государственным визитом в африканское государство накануне. Политика встретил президент Зимбабве, а члены приветственной делегации исполнили для него национальные танцы.
Стороны подписали пакет документов, в частности соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, о создании совместной постоянной комиссии по сотрудничеству.