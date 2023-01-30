Лукашенко встретили песнями и танцами в Зимбабве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с государственным визитом в Зимбабве, политика встретили танцами и песнями. Об этом сообщает агентство «Белта».

Самолет Лукашенко приземлился в аэропорту столичного города Хараре. Белорусского лидера встретил президент африканского государства Эммерсон Мнангагва. Лукашенко вручили венок из цветов, а также встретили национальными танцами.

Белорусская делегация уже начала работу в Хараре. В первой половине дня состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором был заключен ряд двусторонних документов.

В числе тем двустороннего сотрудничества обсуждаются, в том числе, поставки на зимбабвийский рынок грузовой, автобусной и карьерной техники, оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной продукции. Обсуждалось сотрудничество в сферах образования и медицины.

В январе 2019 года Эммерсон Мнангагва совершил визит в Минск. Тогда Лукашенко заявил, что с удовольствием посетит Зимбабве.