Лукашенко подарил президенту Зимбабве трактор и получил в ответ чучело льва

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе своего визита в Зимбабве подарил коллеге Эммерсону Мнангагве трактор. Об этом 31 января сообщило агентство БЕЛТА.

Встреча состоялась в формате «один на один» в Государственном Доме Зимбабве — официальной резиденции главы государства. В ходе церемонии по передаче белорусской техники зимбабвийским аграриям Лукашенко подарил своему коллеге трактор. В ответ Мнангагва преподнес белорусскому президенту чучело льва.

Накануне лидер Белоруссии прибыл с государственным визитом в Зимбабве. Там политика встретил президент африканского государства, а члены приветственной делегации исполнили для него национальные танцы.

В тот же день состоялся белорусско-зимбабвийский бизнес-форум, на котором был заключен ряд двусторонних соглашений.

Обсуждались в том числе поставки на зимбабвийский рынок грузовой, автобусной и карьерной техники, оборудования для горнодобывающей отрасли, тракторов, продовольственной продукции, а также сотрудничество в сферах образования и медицины.

В январе 2019 года Эммерсон Мнангагва совершил визит в Минск. Тогда белорусский лидер заявил, что с удовольствием посетит Зимбабве.