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Минторг США включил в черный список семь организаций из Ирана

Минторг США включил в черный список семь организаций из Ирана за якобы содействие ВС и ВПК РФ
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Фото: ТАСС/Zuma
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Министерство торговли США включило семь организаций из Ирана в свой черный список за якобы «содействие Вооруженным силам России и ее военно-промышленному комплексу». Об этом во вторник, 31 января, сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

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В частности, в список внесены несколько предприятий авиационной промышленности, а также Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Эти семь организаций, относящихся к Ирану, по определению правительства США действовали вразрез национальной безопасности или иностранным интересам Соединенных Штатов в связи с содействием российской военной и оборонной промышленной базе», — говорится в документе.

Ранее, 29 января, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США обеспокоены якобы производимыми Ираном поставками России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других элементов вооружения для ведения военных действий на территории Украины.

20 января высокопоставленный представитель ЕС заявил об отсутствии доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в Россию.

До этого, 6 января, Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких граждан Ирана, которые якобы связаны с поставками БПЛА для нужд российской армии. Помимо этого, власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

В декабре 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, сообщила газета The Washington Post 16 октября. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

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