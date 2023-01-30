Блинкен выразил обеспокоенность США якобы поставляемыми России иранскими БПЛА

США обеспокоены якобы производимыми Ираном поставками России беспилотников (БПЛА) и других элементов вооружения для ведения военных действий на территории Украины. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, который находится с визитом в Каире, заявил 29 января телеканалу Al-Arabiya.

«Vы также видим, что Иран поддерживает Россию в ее агрессии, предоставляя ей беспилотники и, возможно, другие системы вооружения. Так что именно на этом сосредоточено наше внимание, и это вызывает озабоченность многих стран по всему миру», — сказал он в интервью, размещенное на сайте Госдепартамента.

Москва и Тегеран неоднократно отвергали утверждения Запада о поставках России иранских беспилотников для их использования на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом и подчеркнул, что российская армия использует беспилотники отечественного производства.

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