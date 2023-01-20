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В ЕС заявили об отсутствии доказательств поставок баллистических ракет из Ирана в РФ

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Фото: Global Look Press/Irgc Official Webiste
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У Брюсселя нет доказательств того, что Тегеран якобы поставляет Москве баллистические ракеты. Об этом 20 января заявил высокопоставленный представитель ЕС в рамках беседы с журналистами.

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«Нет, у нас нет доказательств, что Иран поставляет баллистические ракеты России», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в рамках брифинга.

Ранее, 6 января, Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких граждан Ирана, которые якобы связаны с поставками БПЛА для нужд российской армии. Помимо этого власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

До этого, в декабре 2022 года, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна. В том же месяце замгенсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила о том, что ряд стран заявил о якобы передаче Тегераном подсанкционных БПЛА в обход резолюции 2231 Совбеза международной организации (о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе).

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, сообщила газета The Washington Post 16 октября. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и отметил, что WP в последнее время публикует очень много вбросов.

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