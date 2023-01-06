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США ввели санкции в отношении якобы связанных с поставками дронов в РФ иранцев

США ввели санкции в отношении шести иранцев, якобы связанных с поставками дронов в Россию
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Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev
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Вашингтон ввел санкции в отношении нескольких граждан Ирана, которые якобы связаны с поставками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом в пятницу, 6 января, сообщило министерство финансов США.

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«Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело рестрикции в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров находящейся под американскими санкциями компании Qods Aviation Industries, которая является ключевым производителем иранской оборонной продукции, ответственным за разработку и производство беспилотников», — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

Помимо этого, власти США ввели санкции в отношении директора иранской Организации аэрокосмической промышленности (Aerospace Industries Organization), «ответственной за контроль над иранской программой производства баллистических ракет».

В декабре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал бездоказательными заявления Запада о том, что у России якобы имеются иранские беспилотные летательные аппараты, которые ей поставила дружественная страна.

В том же месяце постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя заявил, что ООН не следует идти на поводу у провокаторов, запрашивающих расследование в связи с якобы использованием Россией иранских беспилотников на Украине. Небензя назвал эти подозрения надуманными и безосновательными.

До этого, 5 ноября, министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что поставки беспилотников в Россию осуществлялись за несколько месяцев до начала спецоперации. Он также добавил, что информация о передаче РФ иранских баллистических ракет не является правдивой.

О том, что Иран якобы поставит в Россию партию оружия, в которую войдут баллистические ракеты класса «земля – земля» и партии беспилотников, сообщила газета The Washington Post 16 октября. По заявлению американского СМИ, в партию должны войти десятки устройств Mohajer-6 и Shahed-136, которые называют дронами-камикадзе. Подобные БПЛА способны поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. км.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг эту информацию и отметил, что WP в последнее время публикует очень много вбросов.

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