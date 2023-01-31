Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном, сообщили 31 января в пресс-службе Кремля.

В частности, стороны подтвердили готовность работать в формате ОПЕК+ и условились активизировать контакты на различных уровнях для подготовки важных двусторонних документов. Кроме того, обе стороны констатировали, что российско-алжирское сотрудничество, основанное на давней традиции дружбы и взаимного уважения, продолжает поступательное развитие.

30 января Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Лидеры двух стран обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка.

13 декабря Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) сохранила прогноз по росту мирового спроса на нефть. Согласно прогнозу, спрос на нефть в 2022 году останется на уровне 2,5 млн баррелей в сутки, а в 2023 году — на уровне 2,2 млн.

В октябре страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки. Такое решение было принято с целью остановить падение цен на энергоресурс, вызванное ослаблением мировой экономики.