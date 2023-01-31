Во Франции начались столкновения с полицией митингующих против пенсионной реформы

Во Франции во вторник, 21 января, проходит вторая общенациональная забастовка против повышения пенсионного возраста. В частности, в городе Ренн на западе страны уже начались столкновения манифестантов с полицией.

Как сообщил портал Actu Rennes со ссылкой на префектуру, в акции принимают участие около 23 тыс. человек. Отмечается, что радикалы движения Black Bloc жгут мусорные баки и забрасывают сотрудников полиции бутылками. Правоохранители в качестве ответной меры применяют слезоточивый газ и водометы.

Крупнейший профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) пишет в Twitter, что в Марселе на улицы для участия в забастовке вышли порядка 200 тыс. демонстрантов, в Тулузе — 80 тыс., в Ницце — 25 тыс.

По всей Франции ожидается проведение 200 акций протестов, в которых, по предположениям полиции, поучаствуют 1,2 млн французов.

Первая общенациональная демонстрация против повышения пенсионного возраста во Франции проходила 19 января. По данным профсоюза, акция в Париже насчитывала 400 тыс. участников, а всего в стране в 200 митингах протестовало 2 млн человек.

Ранее, 17 января, в Национальной компании железных дорог (SNCF) предупредили о практически полном прекращении движения по ряду маршрутов из-за протестов национального профсоюзного движения.

11 января около тысячи человек вышли на демонстрации против пенсионной реформы во французском Перпиньяне. Жители города вышли на улицы с горящими факелами в руках.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. Согласно ее проекту, с 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году.