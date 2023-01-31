Назван округ Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки премиум-класса

Новостройки премиум-класса в Южном административном округе (ЮАО) за год подорожали на 41% — это наибольший рост по округам в Москве, сообщили «Известиям» аналитики компании «Бон Тон».

Как отмечают эксперты, наибольший прирост средней цены квадратного метра за год в ЮАО (41,4%) зафиксирован за счет выхода нового проекта. В ЦАО за год «квадрат» вырос на 10,3%, до 855,1 тыс. рублей, в САО — на 5,7%, до 637,3 тыс. рублей, добавили в компании.

«Средневзвешенная цена квадратного метра квартир премиум-класса составляет 758,9 тыс. рублей. По отношению к прошлому году рост составил 3%. При этом средняя цена квартиры сократилась на 1,4% за год и составила 86,5 млн рублей», — рассказали аналитики.

Кроме того, аналитики сообщили, что самым доступным округом по средневзвешенной стоимости метра стал СВАО — 407,4 тыс. рублей. Снижение цен отмечено только в ЗАО. Здесь средневзвешенная стоимость уменьшилась на 4%, с 739,6 до 709,8 тыс. рублей/кв. м из-за отказа от опции отделки в одном из проектов и в результате старта продаж нового проекта, добавили эксперты.

По данным аналитиков, совокупный объем предложения квартир премиум-класса на первичном рынке жилья в старых границах Москвы по итогам года составил 185,7 тыс. кв. м (+18,6% за год) и 1,8 тыс. квартир (+21,3% за год). На долю квартир премиум-класса на рынке старой Москвы приходится 7,5%.

Также эксперты сообщили, что большая часть предложения квартир премиум-класса приходится на ЗАО — 45% площади (–23,1% за год), на втором месте — ЦАО с долей 36,5% площади (+12,8% за год). На третьем месте — САО с долей 9,7% (+1,9% за год). На ЮАО приходится доля 4,9%, на СВАО — 3,9%.

«По итогам 2022 года спрос на квартиры премиум-класса снизился больше всего. Было заключено 1,2 тыс. ДДУ (договор долевого участия. — Ред.), что на 47% меньше, чем в прошлом году (2,3 тыс.). При этом доля в совокупном спросе почти не изменилась (2,2% в 2022 году и 3,5% в 2021 году). В 2022 году застройщики не снизили свою активность по выводу новых проектов. В реализацию поступило пять новых объектов, тогда как в 2021 году — четыре объекта. Существенное снижение спроса на квартиры премиального сегмента привело к росту экспозиции, что сказывается на динамике уровня цены», — отметила управляющий директор АН «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Ранее, 27 января, эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям», как правильно составить смету и на что обратить внимание при ремонте. В первую очередь, по ее словам, необходимо оценить состояние квартиры. Так, в квартире в новостройке, скорее всего, может быть выполнен черновой ремонт: сделана стяжка, выровнены стены, установлены окна. В таких случаях остается косметический ремонт, а значит, нужно рассчитать стоимость отделочных материалов и работу бригады. Также специалист посоветовала покупать стройматериалы с запасом.