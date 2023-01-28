Эксперт рассказала об основных правилах при расчете стоимости ремонта квартиры

Чтобы ремонт доставлял меньше хлопот, стоит хорошо подготовиться и внимательно отнестись к плану работ. Он должен включать в первую очередь расчет строительных материалов и общую стоимость воплощения проекта. Эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова рассказала «Известиям» 27 января, как правильно составить смету и на что обратить внимание при ремонте.

В первую очередь необходимо оценить состояние квартиры. Так, в квартире в новостройке, скорее всего, может быть выполнен черновой ремонт: сделана стяжка, выровнены стены, установлены окна. В таких случаях остается косметический ремонт, а значит нужно рассчитать стоимость отделочных материалов и работу бригады, объяснила Чихринова.

Кроме того, она считает, что также следует подумать над дизайн-проектом и обратиться к профессионалам. Грамотный дизайнер поможет не переплачивать за материалы, не допустить ошибок.

«Если квартира находится в старом фонде, то при составлении сметы нужно дополнительно учитывать демонтаж. Может потребоваться замена труб и проводки, реставрация штукатурки и напольного покрытия. При таком ремонте также стоит составить дизайн-проект, чтобы учесть все особенности квартиры», — сказала эксперт.

При продумывании планировки самостоятельно нужно оценить габариты квартиры и перенесите их на план, отметила Чихринова.

«Начертите или распечатайте планировку жилья и укажите реальные размеры комнат. Не забудьте отметить высоты и коммуникации. После этого нужно начертить план в масштабе. Перспективное мышление исключит риск затрат в будущем, например при демонтаже», — посоветовала она.

Эксперт подчеркнула, что до покупки стройматериалов необходимо посчитать площадь поверхностей: пола, стен, потолка.

После этого нужно составить перечень работ, обратиться к подрядчикам и узнать цену по каждому пункту. Стоимость зависит от вида работ и выставляется за квадратный, погонный метр или за штуку, объяснила она. Опытные прорабы приезжают на объект и бесплатно составляют смету, что облегчает подготовку. При этом Чихринова советует проверять план бюджета, чтобы избежать обмана и растрат. В основном перечень работ включает в себя: демонтаж и выравнивание стен и пола при необходимости, штукатурку и грунтовку поверхностей, проведение проводки, установку гипсокартонных конструкций, финишную отделку, вывоз строительного мусора.

Стоимость стройматериалов можно рассчитать самостоятельно.

«Удобнее всего составить таблицу, которая включает вид материала, цену за единицу измерения, количество и итоговую стоимость. Для черновых работ обычно нужны: цемент, гипсовая штукатурка, грунтовочный состав, шпаклевка, плиточный клей», — сказала Чихринова.

Для точных расчетов чистовых отделочных материалов лучше добавлять конкретные наименования и артикулы товаров. Также нужно помнить о фурнитуре, ручных инструментах, расходных материалах.

Стройматериалы следует покупать с запасом.

Также существуют и другие статьи расходов, к которым относятся: дизайн-проект (при наличии), согласование перепланировки, доставка строительных материалов, техники и мебели, изготовление встроенной мебели, монтаж сантехники, дверей, кондиционеров и др.

«Ремонт может пойти не по плану, к этому стоит подготовиться. Материалы могут не соответствовать заявленному образцу или быть испорченными. <…> Могут понадобиться дополнительные услуги мастеров. На все это стоит заложить резервный бюджет. Как правило, он составляет 30% от общей суммы на строительные материалы, дополнительные расходы и работу специалистов», — заключила Чихринова.

Ранее, 20 января, онлайн-гипермаркет «ВсеИнструменты.ру» привел результаты опроса, согласно которым каждый второй (50%) опрошенный россиянин пытался воссоздать интерьер или элементы дизайна из любимого фильма или сериала, у 70% из них это получилось. Причем каждый десятый респондент поселился бы в комнате Сабрины из сериала «Сабрина — маленькая ведьма».