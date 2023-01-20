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Каждый десятый россиянин вдохновился интерьером комнаты Сабрины, маленькой ведьмы

Опрос: каждый десятый россиянин в ходе ремонта вдохновился интерьером комнаты Сабрины, маленькой ведьмы
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Фото: Archie Comics Publications
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Онлайн-гипермаркет товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру» провел опрос и выяснил, интерьеры каких фильмов вдохновляют россиян в ходе ремонта в своей квартире. Выяснилось, что каждый десятый поселился бы в комнате Сабрины из сериала «Сабрина — маленькая ведьма». С результатами опроса ознакомились «Известия» 20 января.

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Так, 16% респондентов хотели бы жить в интерьерах сериала «Большая маленькая ложь» и столько же — в обстановке картины «Почему женщины убивают». О доме героинь из «Зачарованных» мечтают 12% опрошенных , а еще 11% — о доме Кевина из фильма «Один дома».

Каждый десятый поселился бы в комнате Сабрины, маленькой ведьмы. Также среди вариантов ответа россияне указывали двухэтажную квартиру Букиных из «Счастливы вместе», чулан Гарри Поттера, а также дом героев из сериала «Друзья».

Как показал опрос, каждый второй (50%) россиянин пытался воссоздать интерьер или элементы дизайна из любимого фильма или сериала, при этом у большинства из них (70%) это получилось.

Из тех, кто потерпел неудачу, главной причиной произошедшего называют нехватку денег (27%), невозможность найти необходимые материалы и мебель на российском рынке (21%), ошибки в ремонтных работах или дизайнерских решениях (21%). Еще 15% передумали воссоздавать интерьер из любимого сериала или фильма в процессе ремонта. 9% признались, что идею не оценили близкие. Еще 6% участников опроса сами поняли, что реализация задумки выглядит странно.

В декабре опрошенные россияне рассказали о критериях идеального жилья. Так, большинство респондентов хотели бы жить в загородном доме, при этом многие также назвали одним из главных признаков идеального жилья транспортную доступность.

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