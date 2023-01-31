Николая Дроздова перевели из реанимации в обычную палату

Жена госпитализированного с переломами ребер телеведущего Николая Дроздова Татьяна 31 января рассказала, что ее супруга перевели из реанимации в обычную палату.

Она отметила, что улучшения есть.

«Он уже в палате лежит вместе с дочкой, она там за ним ухаживает», — приводит ее слова РБК.



29 января Дроздов попал в больницу с переломами ребер.

«Николай Николаевич упал около подъезда. Он не сразу понял, что у него перелом ребер. Два дня провел дома. Потом стало сильно болеть и ныть», — рассказал «Известиям» художник Константин Мирошник.