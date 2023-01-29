Российский телеведущий Николай Дроздов попал в больницу с переломами ребер. Как рассказал «Известиям» в воскресенье, 29 января, певец и композитор Дмитрий Дунаев, 85-летний путешественник упал на улице по пути на работу в МГУ им. М. В. Ломоносова.

«Он (Дроздов. — Ред.) лежал всего один или два дня в палате интенсивной терапии. По причине того, что врачи переживали — возраст уже достаточно солидный и нужно было на всякий случай убедиться, что никакие органы не повреждены после падения», — пояснил он.

Дроздов сейчас чувствует себя хорошо и уже общается с родными по телефону, а в больнице он побудет еще минимум неделю, отметил Дунаев.

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