Дроздов объяснил причину потери сознания на съемках в Москве

Телеведущий и ученый-зоолог Николай Дроздов потерял сознание во время съемок из-за проблем со здоровьем. Об этом в понедельник, 11 июля, он рассказал в беседе с «Известиями».

По словам Дроздова, у него «немного упало давление» из-за того, что он около двух часов просидел на месте. За это время 85-летний телеведущий успел снять сразу три передачи.

«Два часа сидели, сняли три передачи. Немного упало давление. Я так присел, откинулся и пришел в себя», — сказал Дроздов.

Он добавил, что сейчас чувствует себя отлично.

Тележурналист пожаловался на плохое самочувствие во время съемок, которые проходили в одной из библиотек Москвы. Ему вызвали скорую помощь на Аргуновскую улицу.

Как предположили медики, ухудшение самочувствия могло быть связано с рекордной для этого лета жарой.