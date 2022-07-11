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Николай Дроздов потерял сознание на съемках в Москве

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Зоолог, доктор биологических наук, профессор МГУ и российский телеведущий Николай Дроздов потерял сознание на съемках подкаста в Москве недалеко от Останкино. Об этом «Известиям» стало известно в понедельник, 11 июля.

«Для меня главное — делать добрые дела и чувствовать себя полезным»
Ученый и телеведущий Николай Дроздов — о командировке в Австралию, важности зоопарков и ответственности перед природой

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что 85-летний телеведущий снимал в библиотеке на Аргуновской улице эпизод подкаста, когда ему стало плохо. Сотрудники вызвали ему скорую помощь.

По информации источников, телеведущий пришел в себя, ему оказывают медицинскую помощь.

Николай Дроздов — российский ученый-зоолог. В 1977 году пришел работать в программу «В мире животных» и занимался ею вплоть до 2019 года, получив всенародную известность.

Ранее, 11 июля, главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила +32,2 градуса.

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