Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета

Понедельник, 11 июля, в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона», — уточнила специалист.

27 июня в Москве в этом году температура воздуха прогрелась до плюс 32,1. 7 июля температура была чуть ниже — плюс 31,2 градуса, отмечает «РИА Новости».

До 18.00 мск в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы.

В МЧС жителей Подмосковья предупредили о непогоде. На столичный регион понедельник обрушится гроза, град, ветер усилится до 15–20 м/с.