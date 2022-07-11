Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер американский певец и актер Адам Уэйд
Общество
В Подмосковье догазифицировали 1776-й населенный пункт
Мир
Шведская антивоенная организация раскритиковала вступление страны в НАТО
Мир
Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры
Мир
Президент Шри-Ланки решил вернуться в страну 13 июля
Авто
В Москве чаще других угоняют автомобили марок Hyundai и KIA
Армия
Путин присвоил почетное наименование гвардейской еще двум бригадам
Мир
США поддержали решение Канады отправить в ФРГ турбину для «Северного потока»
Мир
Джонсон решил никого не поддерживать в борьбе за пост премьера Британии
Мир
ВСУ разместили более 400 военных в школе и больнице Одесской области
Мир
Регулятор ФРГ подтвердил остановку прокачки газа по «Северному потоку»
Сюжет:

Понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета

0
Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Понедельник, 11 июля, в Москве стал самым жарким днем с начала лета, температура воздуха составила плюс 32,2 градуса. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Жар с предсказаньями: какие хитрости помогут спастись от зноя
Врачи рассказали, как помочь себе пережить аномальное тепло

«Пока что, по срочным данным, сегодняшний день самый жаркий с начала летнего сезона», — уточнила специалист.

27 июня в Москве в этом году температура воздуха прогрелась до плюс 32,1. 7 июля температура была чуть ниже — плюс 31,2 градуса, отмечает «РИА Новости».

До 18.00 мск в столице объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары. В столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы.

В МЧС жителей Подмосковья предупредили о непогоде. На столичный регион понедельник обрушится гроза, град, ветер усилится до 15–20 м/с.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022