В Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности из-за жары

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявлен в Москве до 18:00 понедельника. Об этом Гидрометцентр России сообщает 11 июля.

«Очень высокая температура. Сильная жара до 31–33 градусов. Период предупреждения — до 18:00 11 июля», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Кроме этого, в столице и Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и грозы, передает RT.

Предупреждение о грозе действует в Москве и области с 15:00 11 июля до 21:00 12 июля, а о ветре — с 15:00 11 июля до 00:00 12 июля, пишет РИАМО.

Ранее в этот день ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что на предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы.

О грядущем похолодании на 8–10 градусов ранее в этот день также рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, уже во вторник температурный фон составит +22…+24 градуса. При этом похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с 12 июля, сообщает телеканал «360».