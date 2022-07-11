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Вильфанд рассказал о грядущем похолодании в Москве

Вильфанд спрогнозировал москвичам похолодание со вторника
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что похолодание в Москве ожидается со вторника, 12 июля.

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В беседе с ТАСС метеоролог отметил, что в понедельник, 11 июля, в Москве ожидается температура воздуха до +31…+33 градусов, вероятна гроза и порывы ветра до 18 м/с.

Между тем, уже во вторник, 12 июля, столбики термометров опустится на 8-10 градусов, пишет RT. Температурный фон составит +22…+24 градуса. Похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с 12 июля.

«Думаю, в среду-четверг москвичи уже начнут спрашивать, когда вернется настоящее лето. Но такой температурный фон около нормы, в выходные чуть ниже — на 1-2 градуса», — объяснил Вильфанд.

К выходным температура воздуха в регионе составит порядка +20 градусов.

10 июля о предстоящем похолодании рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, вторая декада июля в Центральной России будет дождливой и прохладной, ожидаются грозы и сильный ветер, пишет РИАМО.

В воскресенье главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом. При нагревании ее стоит менять, отмечает телеканал «360».

Кроме того, по словам Тяжельникова, альтернативой кондиционеру может стать вентилятор.

Эксперт также посоветовал периодически умывать лицо холодной водой и, возможно, смачивать мокрым полотенцем зоны груди и подмышек. Кроме того, мокрую ткань полезно прикладывать ко лбу и затылку, отмечает телеканал «Звезда». Также необходимо регулярно пить прохладную воду, уточняет сайт kp.ru.

Ранее 11 июля в Гидрометцентре предупредили, что в понедельник в Москве ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Днем в Москве воздух ожидается до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 градусов. Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

Ранее в этот день МЧС предупредило, что 11 июля в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха днем до +33 градусов.

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