Синоптики спрогнозировали жаркую погоду и грозу в Москве 11 июля

Переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза ожидаются в столичном регионе в понедельник, 11 июля. О погоде сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух ожидается до +31…+33 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +18...+20 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с днем с порывами до 12–17 м/с. Ночью в Москве подует южный ветер со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 743–744 мм ртутного столба.

10 июля руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в понедельник, 11 июля, в Москве ожидается до +30...+32 градусов. По его словам, жаркая погода продержится до вторника.

По его словам, в понедельник со второй половины дня существует высокая вероятность грозы и усиления ветра.

Ранее в этот день МЧС предупредило, что 11 июля в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха днем до +33 градусов.

Спасатели советуют при нахождении на водоемах не купаться в незнакомых местах, не отдыхать на воде в одиночку и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

Также в воскресенье главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом.

По его словам, альтернативой кондиционеру может стать вентилятор.

4 июля кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин отметил необходимость пить как можно больше воды, чтобы избежать теплового удара. При этом он отметил, что воду надо пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице.