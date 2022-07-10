МЧС предупредило о 30-градусной жаре 11 июля в Москве

В понедельник, 11 июля, в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха днем до +33 градусов. Экстренное предупреждение об этом 10 июля распространил столичный главк МЧС.

«В связи с жаркой погодой главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует быть осторожными и внимательными, избегайте перегрева на солнце, используйте одежду светлых тонов и головной убор, пейте больше воды», — говорится на сайте ведомства.

Спасатели советуют при нахождении на водоемах не купаться в незнакомых местах, не отдыхать на воде в одиночку и не заходить в воду в нетрезвом состоянии.

Также отдыхающих предупредили об опасности заплывать за буйки.

Ранее в воскресенье главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников рассказал, что остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом.

По его словам, альтернативой кондиционеру может стать вентилятор.

4 июля кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин отметил необходимость пить как можно больше воды, чтобы избежать теплового удара. При этом он отметил, что воду надо пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице.