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Врач рассказал о способах пережить жару

Врач Кондрахин призвал пить больше воды, чтобы избежать теплового удара
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Чтобы избежать теплового удара необходимо пить больше воды. Об этом сообщил в понедельник, 4 июля, кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики Андрей Кондрахин в разговоре с Lenta.ru.

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«Жидкость будет уравновешена. Она будет входить в организм, а лишняя выходить с потом для того, чтобы выровнять температуру организма и не получить тепловой удар», — рассказал он.

При этом он отметил, что воду надо пить маленькими глотками на протяжении всего времени, пока человек находится на улице. В сутки следует выпивать примерно 2 л.

Также врач отметил, что с 12 до 18 часов лучше не выходить на улицу, а быть дома, в проветриваемом помещении, так как это самое опасное время в жару.

Кондрахин предупредил об осторожном использовании кондиционера для охлаждения комнаты. По его словам, температуру на приборе следует выставлять на пять градусов ниже, чем на улице.

В заключение Кондрахин также порекомендовал исключить физические нагрузки в жаркие периоды, поскольку мышцы дают дополнительное тепло.

Гидрометцентр предупредил, что в Москве на вторник, 5 июля, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. По прогнозам метеорологов, во вторник в регионе ожидается температура воздуха до +32 градусов. Действовать предупреждение будет с 10:00 до 18:00 5-го числа.

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