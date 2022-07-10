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Врач назвал способ остудить помещение без использования кондиционера

Врач Тяжельников: остудить помещение без кондиционера можно тазом с холодной водой и льдом
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Фото: Unsplash/Viktor Talashuk
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Остудить помещение без кондиционера в жару можно тазом с холодной водой и льдом, рассказал 10 июля главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

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Как заявил эксперт, альтернативой кондиционеру могут стать вентилятор, метод проветривания с устраиванием сквозняка, а также таз с холодной водой.

«Можно поставить на подоконник таз с холодной водой и льдом и при нагревании менять ее», — приводит слова Тяжельникова «РИА Новости».

Врач отметил, что если человек находится в жарком помещении в офисе и не может принять холодный душ, необходимо поддерживать питьевой режим. Он посоветовал понемногу и регулярно пить прохладную воду.

Также врач рекомендовал одеваться в жару в максимально легкую, просторную одежду.

«В-третьих, можно время от времени ополаскивать лицо холодной водой. Также можно протирать смоченным в холодной воде полотенцем зоны подмышек, грудь. Также можно намочить ткань и приложить к области затылка, лба», — добавил собеседник агентства.

7 июля невролог Виктория Толмачева назвала ряд правил для тренировки в жару. По ее словам, тренировки в летнее время повышают потоотделение, поднимают давление и сгущают кровь. По словам врача, нельзя заниматься спортом под открытым солнцем. Уличные тренировки должны проходить в тени, и лучше, если это будет не силовой спорт, а растяжка, пилатес либо йога, отметила невролог.

Кроме того, занятие спортом летом должно длиться не более 60 минут, подчеркнула она.

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