Синоптик назвала 11 июля последним жарким днем в Москве и области

На предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и области ждет прохладная погода с максимальной температурой +24 градуса. Также прогнозируются дожди и грозы. Об этом «Известиям» рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом понедельник, 11 июля, станет последним жарким днем в столичном регионе: воздух прогреется до +31 градуса. А ближе к вечеру возможны кратковременные дожди и грозы, отметила синоптик.

«Во вторник регион будет находиться в тыловой части циклона, атмосферное давление начнет расти, кратковременные дожди сохранятся. Наиболее интенсивные стоит ждать к середине ночи, но выпадет не более 8–14 мм осадков, возможны сильные порывы ветра — 12–17 м/с. В целом похода станет прохладнее, ночью температура воздуха составит +16… +17 градусов. И до конца недели в Москве будет максимум +22… +24 градусов, что является климатической нормой. Удушающей жары уже не будет», — резюмировала Позднякова.

О грядущем похолодании на 8–10 градусов ранее в этот день также рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, уже во вторник температурный фон составит +22…+24 градуса. При этом похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с 12 июля.