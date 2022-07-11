МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и граде

Жителей Подмосковья ожидает непогода 11 июля. Об этом предупредили в ГУ МЧС по Московской области в понедельник.

«Во второй половине дня с сохранением до конца суток 11 июля местами по Московской области ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что средняя продолжительность града составляет около шести минут, очень редко — больше 15 минут, поэтому при граде не нужно выходить из машины или дома, передает агентство городских новостей «Москва».

Автомобиль лучше остановить и дождаться прекращения опасных осадков. Также настоятельно рекомендуется не укрываться под деревьями из-за риска попадания молний, сообщается на сайте kp.ru.

Жителям Подмосковья рекомендовали убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрезать сухие деревья, пишет РИАМО.

Ранее в этот день «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильной жары объявлен в Москве до 18:00 понедельника.

10 июля два человека скончались и 18 пострадали, включая троих детей, в результате грозы в Москве.

О грядущем похолодании на 8–10 градусов ранее в этот день также рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Так, уже во вторник температурный фон составит +22…+24 градуса. При этом похолодание будет сопровождаться местами ливневыми дождями и усилением ветра до 17 м/с 12 июля, пишет «Москва 24».