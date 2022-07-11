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Два человека погибли и 18 пострадали в результате грозы в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Два человека скончались и 18 пострадали в результате грозы в Москве в воскресенье, 10 июля.

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Такие данные ТАСС предоставил источник в экстренных службах в понедельник, 11 июля.

«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — отметил собеседник агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре. Он погиб на месте Информации о его личности пока нет.

На проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.

В столичном ГУ МЧС предупреждали, что с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град.

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