Два человека погибли и 18 пострадали в результате грозы в Москве
Два человека скончались и 18 пострадали в результате грозы в Москве в воскресенье, 10 июля.
Такие данные ТАСС предоставил источник в экстренных службах в понедельник, 11 июля.
«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — отметил собеседник агентства.
Ранее в воскресенье сообщалось, что на мужчину рухнуло дерево на Украинском бульваре. Он погиб на месте Информации о его личности пока нет.
На проезжую часть Лефортовского тоннеля частично обвалилась облицовка. На Петровско-Разумовском проезде упавшее дерево преградило проезд. На Нижегородской улице три автомобиля придавило упавшим деревом. Кроме того, из-за шквалистого ветра в столице упала остановка общественного транспорта.
В столичном ГУ МЧС предупреждали, что с сохранением до конца дня в столице будут сильный дождь, гроза, град.