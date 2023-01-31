В ходе протестов в Перу погибли 58 человек

Число погибших в результате беспорядков в Перу достигло 58 человек. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает радио Exitosa со ссылкой на представителя офиса уполномоченного по правам человека в республике Луиса Альворадо.

«На данный момент мы подтверждаем смерть 58 человек — 10 гражданских лиц погибли из-за инцидентов на дорогах, 48 — в столкновениях с полицией», — заявил сотрудник ведомства.

Альворадо подчеркнул, что беспорядки угрожают жизни, здоровью и благополучию многих перуанцев. При этом, добавил он, в числе прочих страдают граждане, которые не вовлечены в протестную деятельность.

Ранее, 21 января, стало известно, что более 200 человек были задержаны полицией Перу в результате ликвидации лагеря протестующих на территории университета в Лиме.

19 января сообщалось, что в ходе беспорядков у международного аэропорта в городе Арекипа в Перу погиб человек. 30-летнего мужчину в бессознательном состоянии доставили в больницу, где врачи констатировали его смерть. Кроме того, более 10 человек получили различные травмы.

До этого, 17 января, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предостерегла россиян от посещения Перу, а находящихся на территории страны соотечественников призвала соблюдать осторожность.

14 декабря власти республики ввели режим чрезвычайного положения на 30 дней из-за протестов.

7 декабря полиция задержала действующего на тот момент президента Перу Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Расследованием занялась прокурор Патрисия Бенавидес совместно со специальной группой по борьбе с коррупцией.

В этот же день первый вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу в качестве новой главы республики. Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других крупных регионах на юге страны начались после того, как Болуарте пришла к власти.