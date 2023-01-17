МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Перу из-за протестов

МИД РФ с тревогой воспринимает информацию о столкновениях протестующих с полицией в Перу, в результате которых погибло более 50 человек. Об этом 17 января сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Российским гражданам [рекомендуется] воздержаться от посещения Перу без крайней необходимости, а уже находящимся в стране россиянам — соблюдать меры предосторожности и избегать мест массового скопления людей», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

По данным российского ведомства, в результате протестов также пострадали более 800 человек.

В декабре прошлого года полиция Перу задержала президента страны Педро Кастильо, после того как ему был объявлен импичмент. Политика доставили в полицейский участок в Лиме и обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Позднее командующий сухопутными войсками страны генерал Уолтер Кордова Алеман объявил об отставке. Впоследствии от своих постов также отказались министры обороны, юстиции и прав человека, экономики, культуры, образования, глава МИДа, а также постпред Перу при ООН.

Протесты в Пуно, Арекипе, Куско и других крупных регионах на юге страны начались после того, как Дина Болуарте пришла к власти.

14 декабря власти Перу ввели режим чрезвычайного положения в стране на 30 дней из-за протестов.

Кастильо же занял пост главы республики 28 июля 2021 года. За прошедшее время парламент Перу трижды выступал за его отстранение.